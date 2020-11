Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Personeller Umbruch bei der Polizeistation Goldenstedt (mit Foto)

Seit dem 01. Oktober 2020 gibt es in der Polizeistation Goldenstedt ein neues Gesicht. Nachdem Polizeioberkommissar Klaus Jäger in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde, hat seine Stelle Polizeikommissar Florian Schmedes übernommen. Florian Schmedes war zuletzt im Einsatz- und Streifendienst in Vechta tätig. Nachdem er ein Studium bei der Bundespolizei absolvierte, wechselte der Polizeikommissar 2015 zur Polizei Niedersachsen. In seiner Freizeit betreibt der 29-jährige Vater eines Kindes seit knapp 10 Jahren "Krav Maga" und ist sonst auch gerne sportlich aktiv. Florian Schmedes freut sich auf seine neuen Aufgaben in Goldenstedt. "Ich bin in Lutten aufgewachsen und fühle mich daher mit Land und Leuten sehr verbunden", so Florian Schmedes. Seinen Dienst in der Zwei-Mann-Station versieht er nun zusammen mit Polizeikommissar Frederik Schneider, welcher seit 2018 bei der Polizeistation Goldenstedt tätig ist. Er begann sein Polizeistudium 2005 in Oldenburg, welches er 2008 erfolgreich abschloss. Anschließend wurde Frederik Schneider zum Polizeikommissariat Vechta versetzt, wo er 10 Jahre im Einsatz- und Streifendienst arbeitete. Als Hobby betreibt er seit vielen Jahren Kraftsport. Der 36-jährige Familienvater zweier Kinder kennt die Bürgerinnen und Bürger von Goldenstedt bereits sehr gut, da er seit etwa acht Jahren in Goldenstedt wohnhaft ist und gebürtig aus der angrenzenden Gemeinde Barnstorf kommt. "Mir gefällt vor allem der enge Kontakt zu der Gemeinde und den Bürgern, aber auch das eigenverantwortliche, abwechslungsreiche Arbeiten zu zweit", erklärte Frederik Schneider. Nach den ersten Wochen des Einlebens begrüßte Polizeioberrat Jens Werner, Leiter des Polizeikommissariats Vechta, zusammen mit Erstem Kriminalhauptkommissar Günter Stukenborg, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Vechta, bei einem gemeinsamen Termin mit dem Bürgermeister der Gemeinde Goldenstedt Florian Schmedes in seiner neuen Funktion: "Mit Frederik Schneider und Florian Schmedes haben die Bürgerinnen und Bürger in Goldenstedt zwei junge, hilfsbereite und engagierte Kollegen. Sie werden den Goldenstedterinnen und Goldenstedtern mit Rat und Tat zur Seite stehen.", so Jens Werner. Auch Alfred Kuhlmann freute sich über den neuen Polizeibeamten in seiner Gemeinde: "Glücklicherweise ist die örtliche Polizeistation wieder mit zwei Kräften besetzt. Als Gemeinde bieten wir weiterhin eine kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Ich bin sehr optimistisch, dass das Miteinander zwischen Polizei und Gemeinde auch zukünftig bestens funktionieren wird." Die Polizeibeamten der Polizeistation Goldenstedt, Pastor-Albers-Weg 1 in 49424 Goldenstetdt, sind unter der Telefonnummer 04444-967220 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell