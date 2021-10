Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall (19.10.2021)

St. Georgen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag auf der Einmündung der Bundesstraße 33 zur Landesstraße 175 ereignet hat. Ein 36-Jähriger bog mit einem Audi A 3 nach links auf die L 175 ab, wobei er den Vorrang einer entgegenkommenden 26-jährigen Fiat Fahrerin missachtete. Beim Zusammenstoß gab es keine Verletzten. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie ein Abschleppdienst aufladen musste.

