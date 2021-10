Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. Konstanz) Tödlicher Verkehrsunfall (18.10.2021)

Steißlingen (ots)

Ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer war am Montag von Bad Dürrheim in Richtung Singen unterwegs und fuhr den asphaltierten landwirtschaftlichen Weg entlang der L 223, als er zwischen Orsingen und Steißlingen vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in die Grünfläche stürzte. Ein nachfolgender Radfahrer fand den liegenden Mann gegen 16.00 Uhr und verständigte den Notruf. Trotz intensiver notärztlicher Maßnahmen musste der Notarzt gegen 16.20 Uhr den Tod des Mannes feststellen.

