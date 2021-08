Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0648 --Auseinandersetzung in Vegesack--

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Vegesacker Bahnhofsplatz Zeit: 27.08.21, 20 Uhr

Etwa 40 Personen gingen am Freitagabend in Vegesack aufeinander los. Hierbei sollen Messer, Gürtel und Ketten eingesetzt worden sein. Zwei Männer wurden mit Stichverletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Die jungen Männer schlugen sich aus bisher nicht eindeutig geklärten Gründen gegen 20 Uhr auf dem Vegesacker Bahnhofsplatz. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann in Richtung der angrenzenden Wohnhäuser. Zwei 23 und 25 Jahre alte Männer erlitten schwere Stichverletzungen, einer musste noch in der Nacht notoperiert werden. Die Polizei erschien mit einem Großaufgebot vor Ort und führte umfangreiche Maßnahmen durch. Videoaufnahmen, Spuren und Schlagwerkzeuge wurden gesichert, beteiligte Personen überprüft und Zeugen vernommen. Eine Auswertung und die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

