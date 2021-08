Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0645--Straßenräuber gefasst--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 27.08.21, 4.25 Uhr

Am Freitagmorgen klickten für einen 22-Jährigen die Handschellen. Er hatte eine 19-Jährige in Bremen Mitte überfallen und ihr Handy geraubt.

Der Mann folgte der 19-Jährigen schon vom Bahnhof aus zu Fuß. In der Bürgermeister-Smidt-Straße nahm sie ihr Telefon in die Hand, um Hilfe zu rufen. Daraufhin bedrängte der Fremde die junge Frau und entriss ihr das Handy. Anschließend flüchtete der Räuber. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Flüchtenden noch in Tatortnähe stellen.

Der 22 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell