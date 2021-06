Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bei Kontrolle geflohen - Großschleusung auf der BAB 15 bei Forst aufgeflogen

Forst (ots)

Einsatzkräfte der Bundeszollverwaltung sowie der Bundespolizei deckten am heutigen Dienstagvormittag die Einschleusung von 13 Männern bei Forst auf.

Gegen 9:10 Uhr wollte eine Streife des Zolls an der Anschlussstelle Forst der Autobahn 15 einen aus Polen kommenden Kleintransporter mit polnischen Kennzeichen kontrollieren. Als das Fahrzeug stoppte, sprangen der Fahrer sowie mehrere weitere Personen aus dem Fahrzeug und flohen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei fahndeten mit Unterstützung des Zolls nach den Flüchtigen. Hierbei setzte die Bundespolizei auch einen Polizeihubschrauber ein.

Sowohl in Forst als auch in einem Wald nahe der Autobahn stellten die Bundesbeamten insgesamt 13 Männer und brachten sie in die Dienststelle.

Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich bei den augenscheinlich erwachsenen Männern um türkische Staatsangehörige handeln.

Die Bearbeitung dauert an.

