Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0642 --Polizei Bremen informiert vor Hochrisikospiel - um Aufnahme auch in den Rostocker Medien wird gebeten--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Wohninvest Weserstadion Zeit: 29.08.21, 13.30 Uhr

Am Sonntag findet um 13.30 Uhr das Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den FC Hansa Rostock statt. 21.000 Fans können das Spiel im Stadion verfolgen. Die Partie wird von den Behörden aufgrund von gewaltbereiten Anhängern und Erfahrungen aus der vergangenen Zeit als Hochrisikospiel eingestuft.

Die Polizei Bremen erhält bei dem Einsatz Unterstützung von Einsatzkräften aus Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und einer Reiterstaffel aus Hamburg.

Für die auswärtigen Fans steht ein Kontingent von etwa 1000 Karten zur Verfügung. Nach polizeilichen Erkenntnissen boykottiert aber ein Großteil der Anhänger den Besuch im Stadion. Stattdessen wollen sich viele Rostocker, unter ihnen etwa 300 Problemklientelen, auf den Weg nach Bremen machen und das Spiel außerhalb des Stadions verfolgen. Alle auswärtigen Fans mit gültigen Eintrittskarten sind in Bremen herzlich willkommen. Anreisende Gäste ohne Tickets müssen sich darauf einstellen, eng von der Polizei begleitet zu werden. Sollte es zu Störungen und Ingewahrsamnahmen kommen, werden die Kosten den Betroffenen zusätzlich in Rechnung gestellt.

Das Ordnungsamt hat, wie bei anderen Spielen auch, zur Verhinderung von Gewalttaten und sonstiger Störungen ein Fanmarschverbot erlassen. Da Gäste die Bahn nutzen werden, müssen sich Reisende am Sonntag ab etwa 11 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes auf Verzögerungen einstellen. Wegen des durchgeführten Bus-Shuttles der auswärtigen Fans am Nordausgang muss zusätzlich mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Wie gewohnt wird wieder das bekannte Verkehrskonzept angewendet. Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße zirka zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Auch wenn das Stadion noch nicht wieder voll ausgelastet sein wird, so ist dennoch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen bei der An- und Abfahrt zum beziehungsweise vom Wohninvest-Weserstadion sowie mit Verkehrsverzögerungen und -behinderungen zu rechnen. Die Polizei Bremen empfiehlt daher den mit PKW anreisenden Zuschauern, den angebotenen Park+Ride-Verkehr vom Hemelinger Hafendamm aus zu nutzen. Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen zurück. Die Parkplätze am Stadion stehen nach wie vor nur Berechtigten mit entsprechendem Parkausweis zur Verfügung.

Analog zum Spiel gegen Paderborn wird es auch dieses Mal wieder farblich gekennzeichnete Routen im Umfeld des Stadions geben, die die Fans zu den Einlasstoren führen. Das Stadion öffnet ab 11.30 Uhr. Auch der Auslass erfolgt gestaffelt und nach Farbordnung. Es besteht auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sowie auf dem Weg zum Sitzplatz eine Maskenpflicht, auf dem Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden. Erlaubt sind nur medizinische Masken (z.B. OP-Maske, FFP2-Maske, KN95).

Die Polizei Bremen setzt auf ihr bewährtes Deeskalationskonzept und appelliert an die Anhänger beider Vereine, friedlich zu bleiben und sich von Gewalttätern zu distanzieren. Die Polizei Bremen wird konsequent gegen Gewalttäter vorgehen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell