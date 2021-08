Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0641 --Entschärfung einer Fliegerbombe--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Borgwardstraße Zeit: 26.08.2021, 11:30 Uhr

Am Mittwoch wurde bei Sondierungsarbeiten in Habenhausen eine 500 Kilogramm schwere amerikanische Weltkriegsbombe gefunden. Die Bombe wird heute durch Sprengmeister Thomas Richter entschärft.

Die Fliegerbombe wurde am Fundort in der Borgwardstraße von den Experten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei Bremen freigelegt. Der Sprengmeister wird die Bombe ab 11:30 Uhr entschärfen. Für die Dauer der Entschärfung muss im Umkreis von 400 Metern um den Fundort evakuiert werden. Innerhalb von 1000 Metern ist luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Das bedeutet, dass Sie sich während der Entschärfung zwar im Gebäude aufhalten dürfen, aber in Räumen, die vom Fundort abgewandt liegen. Außerdem sollten Sie sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten. Kippen Sie die Fenster.

Für die Dauer der Maßnahmen wird sowohl der Autobahnzubringer Arsten als auch die Anschlussstelle Arsten auf der A1 in stadteinwärtiger Richtung gesperrt. Eine Karte finden Sie anbei und unter www.polizei.bremen.de.

Die Polizei empfiehlt, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

