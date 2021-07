Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten im Vorbeifahren beleidigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach einer Beleidigung am Hauptbahnhof Bielefeld entdeckten Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen, 21.07.2021, bei einem Beifahrer Drogen und einen Schlagring. Uniformierte Polizeibeamte befanden sich gegen 03:20 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude in einem Gespräch mit einem Passanten. Als ein Pkw an ihnen und ihrem zivilen Streifenwagen vorbeifuhr, beleidigte der Beifahrer die Beamten gleich zweimal lautstark durch die geöffnete Beifahrerscheibe. Das Auto setzte seinen Weg in Richtung Feilenstraße fort. Als die Beamten mit ihrem zivilen Streifenwagen aufschlossen und den Pkw im Kreuzungsbereich kontrollieren wollten, zeigten sich der Fahrer und Beifahrer erstaunt über das Auftauchen der Polizisten. Möglicherweise hatten sie vermutet, bei den Beamten vor dem Bahnhof würde es sich um eine Fußstreife der Bundespolizei handeln. Bei der Kontrolle stritt der 20-jährige Bielefelder Beifahrer die vorherige Beleidigung ab. Allerdings zeigte er ein provokantes und respektloses Verhalten gegenüber den Beamten. Das Auffinden eines Schlagrings kommentierte der 20-Jährige mit Drohungen. In seinem Brustbeutel entdeckten die Polizisten Betäubungsmittel und zeigten ihn an.

