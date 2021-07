Polizei Bielefeld

POL-BI: Sechs Fahrzeuge mit Tic-Tac-Toe Muster beschädigt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche- Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Sonntag, 18.07.2021, auf Montag, in den Straßen Am Pfarracker, Westerfeldstraße und Hohes Feld geparkte PKW. Eine Bielefelderin parkte ihren BMW Mini am Sonntag um 18:00 Uhr an der Straße Am Pfarracker in der Nähe der Talbrückenstraße. Als sie Montagmorgen um 06:45 Uhr zu ihrem PKW ging, entdeckte sie an der Fahrertür die Kratzer im Tic Tac Toe Muster. Sie erstattete bei der Polizeiwache eine Strafanzeige. Die Fahrerin eines VW Lupo stellte diesen am Sonntag um 02:00 Uhr an der Straße Am Pfarracker, nahe der Straße Liethstück, ab. Gegen 08:30 Uhr Montagmorgen stellte sie das Kratz-Muster an dem Wagen fest und zeigte dies bei der Polizei an. An der Westerfeldstraße, im Bereich des Horstheiders Weg, beschädigte der oder die Täter zwischen Samstagabend, 17.07.2021, 19:00 Uhr und Montagmorgen einen in der Parkbucht geparkten Skoda Fabia. Die zur Straße gerichtete Fahrertür wurde mit dem Muster zerkratzt. Im Bereich Stapelbrede waren im gleichen Tatzeitraum die Fahrertür eines VW Passat und in Höhe der Apfelstraße die Fahrertür eines 3er BMW von den Sachbeschädigungen betroffen. An den fünf Fahrzeugen befanden sich auswertige Kennzeichen. An der Straße Hohes Feld wurde die zum Gehweg gerichtete Fahrertür eines Mercedes 203 mit Bielefelder Kennzeichen in der Nacht von Sonntag auf Montag, 19.07.2021, ebenfalls mit dem Muster zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

