Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer scheinbar unbelehrbar

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Otto-Brenner-Straße verunglückte ein betrunkener Radfahrer am Dienstag, 20.07.2021, allein mit seinem Fahrrad, obwohl ihm Polizisten bereits zuvor das Radfahren untersagt hatten. Bereits gegen 13:20 Uhr waren Polizeibeamte an die Spindelstraße gerufen worden weil, ein junger Mann herumpöbelte und eine Flasche auf den Gehweg warf, die zerbrach. Dieser Mann entfernte sich mit einem Fahrrad und wurde wenig später als ein 27-jähriger Bielefelder von Polizisten ausfindig gemacht. Bei der Kontrolle an der Oelmühlenstraße verboten sie dem polizeibekannten Mann das Fahrradfahren aufgrund seines erkennbaren Alkoholkonsums. Passanten machten Streifenbeamte gegen 14:00 Uhr an der Otto-Brenner-Straße auf einen gestürzten Radfahrer aufmerksam. Als die Beamten in Höhe der Laubstraße anhielten, wollte der Verunglückte die Örtlichkeit verlassen. Allerdings hielten die Beamten den 27-Jährigen davon ab. Bei ihm fanden die Polizisten Anhaltspunkten für einem Alkoholkonsum während er mit seinem Fahrrad unterwegs war. Als die Beamten bei ihm eine Ecstasy-Pille entdeckten, gestand er auch, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. In einem Bielefelder Krankenhaus entnahm ein Arzt dem 27-Jährigen eine Blutprobe. Die nächsten Stunden musste der Radfahrer im Gewahrsam der Polizei verbringen, damit er ausnüchtern und keine weiteren Straftaten begehen konnte.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell