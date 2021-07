Polizei Bielefeld

POL-BI: Staatsschutz Bielefeld ermittelt nach PKW-Brand

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Minden -Porta Westfalica- Ein PKW geriet Dienstagfrüh, 20.07.2021, in Porta Westfalica in Brand. Der Staatsschutz Bielefeld nahm die Ermittlungen auf. Gegen 01:10 Uhr bemerkte der Besitzer eines VW T4 in der Alte Straße in Porta Westfalica sein in Flammen stehendes Fahrzeug. Es gelang ihm, das Feuer zu löschen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro. Derzeit geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Eine politische Motivation kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise nimmt der Staatsschutz Bielefeld unter 0521- 545- 0 entgegen.

