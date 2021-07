Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter Unfallort - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Dornberg - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Hinweise zu einem Unfall, bei dem eine junge Radfahrerin am Dienstagabend, 13.07.2021, verunglückte. Dabei ist derzeit weder der genaue Unfallort noch die benutzte Strecke bekannt. Gegen 20:15 Uhr begab sich eine 16-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad auf ihren gewohnten Heimweg. Sie fuhr von der Straße Hobusch los und kam wenig später schwer verletzt an ihrem Elternhaus an der Straße Kreiensieksheide an. Die 16-Jährige trug Reitbekleidung und ihr Fahrrad einen Gepäckträgerkorb. An ihrem grauen Damenrad fanden sich leichte Beschädigungen. Die Jugendliche könnte folgende Strecken benutzt haben: Hobusch, Dornberger Straße, Twellbachtal und Kreiensieksheide. Hobusch, Dornberger Straße, Am Arnsberg, Am Wiebusch, Wiesengrund, An der Krebskuhle und Kreiensieksheide. Hobusch, Dornberger Straße, Obernfeld, Feldweg bis Am Arnsberg, Wiesengrund, An der Krebskuhle und Kreiensieksheide. Die Polizei fragt, wer hat die 16-Jährige auf ihrem Weg beobachtet und kann Hinweise geben? Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

