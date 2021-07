Polizei Bielefeld

POL-BI: Ohne Kennzeichen in Kontrolle

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte- Polizisten hielten am Mittwoch, 14.07.2021, einen S-Pedelec-Fahrer ohne Versicherungskennzeichen und Führerschein an. Eine Polizeistreife befand sich gegen 12:05 Uhr auf der August-Bebel-Straße, als sie einen Rad-Fahrer im Kreuzungsbereich zur Heeper Straße bemerkten. Ihnen fiel auf, dass sich an dem vermeintlichen E-Bike kein Versicherungskennzeichen befand. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers und des Rades stellte sich heraus, dass für das Fahrrad eine Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h angegeben ist. Damit handelt es sich bei dem Fahrrad um ein S-Pedelec. Deshalb sind Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoß gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung eingeleitet. Infos zu den Unterschieden zwischen Pedelec, S-Pedelec und E-Bike: https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/die-unterschiede-zwischen-einem-pedelec-s-pedelec-und-einem-e-bike

