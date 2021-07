Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Handy-Verstoß Verkehrsstraftaten aufgedeckt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brakwede - Durch die Nutzung eines Mobiltelefons wurden Streifenbeamte am Montag, 19.07.2021, auf einen Autofahrer aufmerksam, der keinen Führerschein besaß und mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Gegen 16:35 Uhr fiel Polizisten ein BMW-Fahrer auf, der während der Fahrt sein Handy benutzte. Bei der Kontrolle an der Enniskillener Straße gab der 23-jährige Bielefelder an, er habe seinen Führerschein vergessen. Im Gespräch mit den Beamten gestand er schließlich, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An seinem 3er BMW hatte der 23-Jährige Kennzeichen angebracht, die ursprünglich für seinem abgemeldeten Pkw ausgegeben worden waren. Damit lag eine weitere Straftat, nämlich eine Urkundenfälschung, vor. Der junge Fahrer durfte nicht mehr mit seinem BMW weiterfahren.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell