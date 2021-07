Polizei Bielefeld

POL-BI: BMW und Mini im Visier von Tätern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Mitte -Brackwede- Quelle- Gellershagen- In den vergangenen Tagen demontierten und entwendeten Unbekannte täglich aus Fahrzeugen des Automobilherstellers BMW technisches Gerät. In der Karl-Peters-Straße bauten Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 14.07.2021, aus einem Mini Cooper den Bordcomputer samt Navigationsgerät aus und flüchteten mit der Beute. Von Mittwoch auf Donnerstag, 15.07.2021, stahlen PKW-Aufbrecher an der Gadderbaumer Straße aus einem Mini Cooper das Navigationsgerät. Zwischen Donnerstag und Freitag, 16.07.2021, schlugen die Täter im Bereich Brackwede zu. In den Straßen Stadtring, Kimbernstraße, Am Frerks Hof und Rhedaer Straße entwendeten sie zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr aus PKW der Marke BMW jeweils die Lenkräder und Navigationseinrichtungen. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17.07.2021, waren die Straftäter im Jockeyweg und Gerhardstraße in Quelle aktiv. Zwischen 20:00 Uhr und 11:30 Uhr stahlen sie aus einem BMW X4 das Lenkrad sowie die Multimediaeinrichtung und aus einem BMW 225d Lenkrad, Navigationssystem sowie Airbags Zwischen Samstag und Sonntag, 18.07.2021, waren drei BMW im Bereich Gellershagen betroffen. In der Stennerstraße, Menzelstraße und Barlachstraße stahlen Täter zwischen 16:00 Uhr und 13:00 Uhr Multifunktionslenkräder, Navigationssysteme, Schaltknüppel und weitere Elektroeinbauteile. Zwischen Sonntagnachmittag, 15:00 Uhr und Montag, 19.07.2021, 08:45 Uhr, entwendeten Täter an der Kollostraße aus einem Mini Cooper das Navigationsgerät. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

