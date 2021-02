Polizei Hagen

POL-HA: Mann kommt nach Widerstand in Wohnung in das Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Am Samstag, 13.02.2021, riefen Anwohner der Voerder Straße gegen 06:30 Uhr die Polizei. Aus einer Nachbarwohnung drangen seit mehreren Stunden lautstarke Streitigkeiten. Die Beamten läuteten und konnten wenig später die Wohnung betreten. Hier ging der 29-jährige Mieter mehrfach aggressiv auf seine Frau zu. Die Polizisten hielten ihn davon ab, woraufhin er mit seiner Faust gegen die Wand schlug. Er zerknüllte anschließend seinen Ausweis und warf ihn weg. Als er erneut auf seine Frau zustürmte, brachten die Beamten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an, da er sich zur Wehr setze. Der 29-Jährige wurde mit einiger Mühe in das Polizeigewahrsam gebracht, wo er sich beruhigen konnte. Die Beamten legten eine Widerstandsanzeige gegen ihn vor. (sh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell