POL-HA: Hagener Rathausturm mit Hilfe der Höhenrettung von gefährlichen Eisplatten befreit

Am Samstag, 13.02.2021, wurden an der Kuppel des Rathausturms Eisplatten gesichtet, bei denen die Gefahr bestand, dass sie sich lösen und herabfallen konnten. Daher wurde zunächst der Bereich um den Turm abgesperrt. Polizei und Feuerwehr kamen am Abend zu dem Entschluss, zu versuchen, die Eisplatten zu entfernen, um eine Gefahr für Passanten auszuschließen. Da die Mittel der Feuerwehr nicht ausreichten, um an die in über 50 Metern Höhe befindlichen Eisplatten zu gelangen, wurde die Höhenrettung aus Dortmund angefordert, die über eine entsprechend lange Teleskopbühne verfügt. Damit gelang es letztlich die mehrere Meter großen und ca. 5 cm dicken Eisplatten zu zerkleinern und kontrolliert zu entfernen. Angesichts des bevorstehenden Tauwetters und der Sonneneinstrahlung wäre ein unkontrolliertes Lösen der Platten und damit einhergehende Sach- und Personenschäden wahrscheinlich gewesen.

