Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Hagen (ots)

Auf der Steinhausstraße kam es am Donnerstag zwischen 7:40 Uhr und 7:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Beim Abbiegen aus der Posener Straße war der unbekannte Fahrer eines silbernen Ford S Max in den Skoda eines 51-jährigen Hageners gefahren. Der Mann stieg nach bisherigen Ermittlungen aus dem Ford aus, habe kurz mit den Schultern gezuckt und sei dann von der Unfallstelle geflüchtet. Der Skoda wies erhebliche Beschädigungen an der Fahrerseite sowie an der Frontschürze auf. Die Motorhaube hatte sich durch den Zusammenstoß so verzogen, dass der Hagener zunächst die Fahrertür nicht öffnen konnte.

Eine Zeugin konnte angeben, dass der unbekannte Unfallfahrer mittleren Alters war und blonde Haare hatte. Weitere Hinweise konnten jedoch weder sie noch der 51-jährige Skoda-Fahrer geben. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro durch die Polizei geschätzt. Das Auto des Hageners musste abgeschleppt werden. Die Polizei Hagen sucht nun nach Zeugen und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um sachdienliche Hinweise. (ra)

