Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Vereinsheim in Senne

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Senne - An der Straße Am Waldbad haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag, 29.05.2021, ein Gebäude an einem Sportplatz aufgebrochen und Gegenstände gestohlen, die sie im Anschluss in der Nähe beschädigten und zurückließen.

Verantwortliche des Vereinsheims grenzten den Tatzeitraum zwischen Freitag, gegen 22:00 Uhr, und Samstag, gegen 12:00 Uhr, ein. Die Unbekannten versuchten zunächst durch ein Fenster in das Gebäude zu gelangen, entschieden sich dann aber, eine Tür gewaltsam zu öffnen. Im Innenraum demolierten sie einen Flachbildschirm.

Schließlich verschwanden die Einbrecher mit zahlreichen vorgefundenen Gegenständen, wie zwei Feuerlöschern, einigen Getränkeflaschen, diversen Süßigkeiten, einer tragbaren Musikanlage, einer Playstation und einer Spardose.

Die Gegenstände konnten in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden werden. Alle Sachen waren beschädigt. Mit dem Geld aus der Spardose entfernten sich die Unbekannten vom Tatort.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell