Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber setzt Pfefferspray ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Unbekannter sprühte Sonntagfrüh, 30.05.2021, an der Herbert-Hinnendahl-Straße einem Bielefelder Pfefferspray ins Gesicht. Mit dem Handy des Opfers entkam der Täter unerkannt.

Ein alkoholisierter 37-jähriger Bielefelder zeigte bei der Polizei an, dass er gegen 07:00 Uhr an der Haltestelle mit einem Mann in Streit geraten war. Der Täter hatte ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ihn mit einem Gegenstand bedroht und sein Handy geraubt.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell