POL-BI: Weinflaschen aus Schaufenster gestohlen

MK / Bielefeld - Buschkamp - Zwischen Samstag, 17.07.2021, und Montag, 19.07.2021, fand ein Einbruch in eine Weinhandlung an der Buschkampstraße statt. Mit erbeuteten Weinflaschen konnten sich der oder die Täter unerkannt vom Tatort an der Einmündung Badener Straße entfernen. Die Einbrecher warfen mit einem Stein eine Schaufensterscheibe der Weinhandlung ein. Durch das entstandene Loch hatten sie Zugriff auf die ausgestellten Weinflaschen. Sie nahmen zwei Flaschen aus der Auslage und verschwanden damit. Der Filialleiter grenzte den Tatzeitraum zwischen Samstag, gegen 16:00, und Montag, 14:30 Uhr, ein. Hinweise zu dem Einbruch bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

