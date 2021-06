Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Motorradfahrer prallt gegen abbiegenden Skoda

Dunningen (ots)

Bei einem Unfall in der Schramberger Straße ist am Dienstagabend ein 35 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Skoda-Fahrer, der aus der Ortsmitte kam und nach links zu einem Firmenareal abbiegen wollte, übersah den entgegenkommenden Zweiradfahrer, weil die Sonne tief stand und blendete. Der Biker mit seiner Suzuki versuchte zwar mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß noch zu verhindern, prallte dennoch aber gegen die rechte vordere Seite des Kombi. Den Schaden an den Fahrzeugen bilanziert die Polizei auf 5000 Euro.

