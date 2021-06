Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 66-jährige Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt (08.06.2021)

Konstanz (ots)

Bei einem Sturz hat sich eine 66-jährige Radfahrerin am Dienstagabend auf der Muntpratstraße schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 19.15 Uhr mit ihrem Fahrrad - von der Gottlieber Straße kommend - auf der Muntpratstraße in Richtung Kreuzung Mosbruggerstraße unterwegs, als sie wegen einer querenden Katze stark abbremsen musste. In der Folge stürzte die Frau auf die Straße und zog sich dabei nicht unerhebliche Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde die Frau zur weiteren Behandlung in die Konstanzer Klinik gebracht.

