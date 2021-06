Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Mit Steinwürfen hohen Sachschaden an der Eingangstür der Schlossberghalle angerichtet - Polizei bittet um Hinweise (07. - 08.06.2021)

Mühlingen, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag oder auch in den Abendstunden des Montags haben unbekannte Täter durch mehrere Steinwürfe absichtlich die Eingangstür der Schlossberghalle an der Straße Drei-Lerchen beschädigt und so erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet. Die Polizei Stockach ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen entsprechende Wahrnehmungen im Bereich der Schlossberghalle oder auch im Bereich der angrenzenden Grundschule Mühlingen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach (07771 9391-0) in Verbindung zu setzen.

