Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu +++ Gottenheim: Kellerbrand in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.04.2021, gegen 02:22 Uhr, wurde ein Kellerbrand in einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Gottenheim gemeldet. Vor Ort war eine sehr starke Rauchentwicklung festzustellen. Der Brand selbst konnte auf die Werkstatt im Keller begrenzt werden. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Das Haus war vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Hausbewohner kamen bei Verwandten unter, ein Hausbewohner kam zur Überwachung in die Uniklinik Freiburg. Der Sachschaden wird auf rund 250.000 - 300.000 Euro geschätzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Gottenheim und Bötzingen waren mit 44 Feuerwehrleuten im Einsatz

--------------- Ursprüngliche Meldung:

Aus bislang unbekannter Ursache brach in den frühen Morgenstunden, vermutlich im Keller eines Wohnhauses, in der Ortsmitte von Gottenheim ein Feuer aus.

Die Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht konkret beziffert werden.

Die Feuerwehr konnte das Feuer zwischenzeitlich unter Kontrolle bringen.

Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

Stand: 30.04.2021, 03.15 Uhr

