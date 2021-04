Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Freiburg (ots)

Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, 29.04.2021, gegen 12.15 Uhr, in Grenzach den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. In der Nähe des Eingangsbereiches des Marktes übersah sie einen Fußgänger, welcher in den Markt wollte. Der 59-jährige Fußgänger wurde von der 62-Jährigen angefahren und stürzte. Der Fußgänger wurde mit Verdacht einer Armfraktur von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

