Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Bei einer Kontrolle am Donnerstag, 29.04.2021, ist der Polizei ein E-Scooter-Fahrer wegen mutmaßlicher Drogenbeeinflussung aufgefallen. Gegen 12.45 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Clara-Immerwahr-Straße angehalten. Es kam der Verdacht auf, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte, was ein Schnelltest bestätigte. Es folgten eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die kurzfristige Einbehaltung des E-Scooter.

