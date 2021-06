Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) 71-Jähriger bei Sturzgeschehen in einem Gartengrundstück leicht verletzt (08.06.2021)

Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Sturzgeschehen, welches sich am späten Dienstagnachmittag in einem Gartengrundstück in der Mägdebergstraße in Mühlhausen ereignet hat, ist ein 71-jähriger Mann bei einem Sturz leicht verletzt worden. Der Mann war damit beschäftigt Blumen zu gießen, als er kurz vor 17 Uhr stolperte und in einen etwa zwei Meter tiefen Zisternen-Schacht stürzte. Hierbei zog sich der 71-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Zur Bergung des Mannes aus dem Schacht war neben den mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräften auch die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen eingesetzt.

