Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf frischer Tat betroffen

Uslar (ots)

26.03.2021, 17.45 Uhr - 17.50 Uhr

Ein 40 - Jähriger Obdachloser entwendet in einem Blumenmarkt am Isertor in Uslar aus der Handtasche einer 55 - Jährigen Frau aus Holzminden Bargeld und flüchtet. Die Person kann anschließend im Nahbereich durch die Polizei gestellt werden. Dabei wird das zuvor entwendete Bargeld der Geschädigten sowie weiteres Diebesgut, das vermutlich aus zurückliegenden Taten stammt beim Beschuldigten aufgefunden. Das festgestellte Diebesgut wird beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

