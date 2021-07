Polizei Bielefeld

POL-BI: Abbiegemanöver führt zu Unfall

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - Als der Fahrer eines VW-Transporters am Dienstag, 20.07.2021, auf der Brackweder Straße abbog, ereignete sich ein Unfall, bei dem er und ein weiterer Autofahrer schwer verletzt wurden. Gegen 19:55 Uhr war ein 22-jähriger Fahrer eines Mini Coopers auf der Brackweder Straße in Richtung Südring unterwegs. Er hatte die Kreuzung Feuerbachweg passiert und näherte sich einer Tankstelle an der rechten Fahrbahnseite. Dort erkannte der Mini-Fahrer einen stehenden VW-Transporter. Als der 22-Jährige aus Schloss Holte-Stukenbrock an dem Tankstellengelände vorbeifuhr, fuhr der 37-jährige Fahrer mit seinem Transporter an, um über die "durchgezogene Linie" - beziehungsweise den Auslauf einer Sperrfläche - in Richtung stadtauswärts abzubiegen. Ein Ausweichen des Mini-Fahrers konnte den Zusammenstoß mit dem Transporter nicht verhindern. Rettungssanitäter versorgten die beiden Autofahrer vor Ort. Die Verletzten wurden später stationär in Bielefelder Krankenhäusern aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kehrte eine 19-jährige Bielefelderin an die Unfallstelle zurück. Sie war mit ihrem VW-Touran über Trümmerteile gefahren und befürchtete Schäden im Bereich des Pkw-Unterbodens. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision schwer beschädigt. Der VW an der hinteren linken Fahrzeugseite und der Mini Cooper im Frontbereich. Den Sachschaden schätzen Polizeibeamte auf 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell