Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte beschmieren Anhänger

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Paderborn -Schloß Neuhaus - In der Nacht von Samstag, 17.07.2021, auf Sonntag versahen Täter in der Wilfried-Finke-Allee zwei Kfz-Anhänger mit Schriftzügen. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht Zeugen. Am Sonntagmorgen, 09:45 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter eines Wohlfahrtsverbandes Farbschmierereien auf zwei Kfz-Anhänger des Verbandes in Paderborn und informierte die Polizei Paderborn. Die benachrichtigten Polizisten stellten an den Anhängern auf dem Parkplatz des Testzentrums Schriftzüge in der Größe von 4 x 0,50 m fest. Samstagabend um 18:45 Uhr waren die Anhänger noch unversehrt. Strafanzeige wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich an den Staatsschutz Bielefeld unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell