Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brennendes Wohnmobil

Ratzeburg (ots)

10. August 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.08.2020 - Lauenburg

Heute Morgen, gegen 04:25 Uhr wurde ein brennendes Wohnmobil auf einem Discounter-Parkplatz in der Bergstraße in Lauenburg gemeldet. Hier geriet aus nach unbekannter Ursache ein Mercedes-Benz Wohnmobil in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0 zu melden.

