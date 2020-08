Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

10. August 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 09.08.2020 - Geesthacht

In einem Geestachter Mehrfamilienhaus in der Waldstraße ist es am Sonntagabend in einem Kellerverschlag zu einem Feuer gekommen.

Ein Bewohner des Hauses bemerkte gegen 19:40 Uhr massive Rauchentwicklung aus den Kellerräumen und informierte die Feuerwehr. Alle Bewohner des Hauses verließen vorsorglich ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach in einem Kellerverschlag aus und konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Gegen 22.00 Uhr kehrten alle Anwohner in ihre Wohnungen zurück.

Die polizeilichen Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Geesthacht aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell