Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkene macht Feuer auf Gehweg in Innenstadt und wird ausgenüchtert

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Eine Frau, die am helllichten Tag ein Feuer auf dem Gehweg an der Stern-Kreuzung in Kassel machte, rief am gestrigen Montagabend das Polizeirevier Mitte auf den Plan. Die von Passanten gegen 20 Uhr alarmierte Streife des Innenstadtreviers stellte vor Ort fest, dass die betrunkene 51-Jährige, die momentan keinen festen Wohnsitz hat, dort ein kleines Feuer entzündet hatte und darin private Sachen verbrannte. Sachschäden für andere waren durch den Brand letztlich nicht entstanden. Allerdings war die 51-Jährige nicht in der Lage, annähernd die Gesamtsituation zu erfassen oder ihren Weg alleine fortzusetzen. Aus diesem Grund brachte die Streife die Frau, bei der ein Atemalkoholtest rund 1,8 Promille ergab, in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium, wo sie die Nacht zur Ausnüchterung verbringen musste.

