Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Auto unter Drogeneinfluss aber ohne Fahrerlaubnis geführt

Ratzeburg (ots)

07. August 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 06.08.2020 / Kasseburg BAB24

Am 06. August 2020 gegen 22:30 Uhr, hielten Polizeibeamte auf der BAB24 in Richtung Hamburg, an der Anschlussstelle Grande einen Audi 80 an, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Unmittelbar nach dem Anhalten gestand der 21-jährige Fahrer aus Dassow gegenüber den Beamten, dass er keinen Führerschein habe. Da der Mann Anzeichen für Drogenkonsum zeigte, wurde ein Schnelltest durchgeführt, der positiv auf THC reagierte.

Deshalb wurde dem Dassower eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er entlassen.

Das Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen.

