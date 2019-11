Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheiben eingeschlagen

Menden (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch mindestens fünf Beifahrerscheiben von geparkten Fahrzeugen zertrümmert. Nur in einem Fall wurde etwas gestohlen. Im Laufe des Mittwochvormittags entdeckten die Fahrer die Bescherung und erstatteten Anzeigen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 9.50 Uhr. Betroffen sind: ein schwarzer Passat an der Zeppelinstraße (dort wurde ein Internetradio aus dem Pkw gestohlen), ein weißer Caddy an der Werler Straße, ein silberner Fiesta an der Fröndenberger Straße, ein grauer Corsa am Hofeskamp und ein weißer Astra am Alten Bösperder Weg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

