Polizei Bielefeld

POL-BI: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - Ein Dieb hat am Mittwoch, 21.07.2021, die Heckscheibe eines geparkten Pkw-Kombis zerstört und ein Werkzeug gestohlen. Der 29-jährige Mitarbeiter einer Bielefelder Garten- und Landschafsbaufirma parkte seinen VW Passat an der Falkstraße. Der Firmenwagen war dort zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr abgestellt. Als der 29-Jährige zu dem Pkw zurückkehrte, war die Heckscheibe eingeschlagen und komplett zerstört. Aus dem Kofferraum wurde ein Lasermeßgerät gestohlen. Hinweise zu dem Einbruch bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell