Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizei kontrolliert Anliegerstraße Wilhelmshöhe

Nienburg (ots)

(KEM) Aufgrund der hohen Verkehrsdichte auf der Verdener Landstraße infolge der Straßenbauarbeiten im Bereich Nordring/Zubringer zur B6 Auffahrt Mitte nutzen Kraftfahrzeugführende in den letzten Tagen vermehrt die Wilhelmshöhe als Ausweichroute, obwohl die Straße nur für Anliegerverkehr freigegeben ist. Die Polizei Nienburg hat zuletzt gestern, 27.04.2021, am späten Nachmittag innerhalb von zwei Stunden 28 Verstöße registriert. Viele Verkehrsteilnehmenden gaben an, die Wilhelmshöhe bewusst als Abkürzung aufgrund des gestiegenen Verkehrsaufkommens auf der Verdener Landstraße zu nutzen. Wenige äußerten auch, dass ihr Navigationsgerät die Ausweichroute anbot. Die Polizei bittet, sich an die Verkehrsregeln und die entsprechende Beschilderung zu halten und kündigt weitere Kontrollen an. Der Verstoß zieht ein Verwarngeld i.H.v. 20,00 Euro nach sich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell