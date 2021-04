Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall mit Vollsperrung und hohem Sachschaden

Auetal (ots)

Am 26.04.2021 gegen 14:00 Uhr fährt ein 25-Jähriger auf der K 68 aus Richtung Poggenhagen in Richtung Borstel mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und alkoholisiert gegen eine lange Grundstücksmauer. Durch den Aufprall verletzt sich der Fahrer leicht, der ebenfalls 25-jährige Beifahrer bleibt unverletzt. Die Mauer und der PKW werden komplett zerstört. Teile der Mauer fliegen gegen eine Hausfassade und einen dort auf dem Grundstück geparkten PKW, sodass überall Löcher und Risse im PKW, in der Hausfassade, Fensterns und Türen entstehen. Auf der Fahrbahn laufen jede Menge Betriebsflüssigkeiten aus. Es ensteht bei dem Unfall ein hoher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Die Straße musste für Aufräum- und Reinigungsarbeiten für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Gegen den geständigen und Reue zeigenden Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verursachen eines Unfalls durch die Polizei ermittelt.

