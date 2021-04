Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf Deichmann Parkplatz

Rinteln (ots)

(mie) Am 26.04.2021 ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 16:20 bis 16:45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß vor dem Schuhgeschäft Deichmann, Große Tonkuhle in Rinteln, geparkten grauen, neuen VW Golf der Geschädigten gefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Wer Hinweise dazu geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Rinteln.

