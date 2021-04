Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Handy geschaut - Abbieger übersehen - Unfall gebaut

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag gegen 10.07 Uhr befährt ein 20-jähriger Mann aus Porta Westfalica mit seinem Pkw VW Golf die Hartler Straße in Richtung Doktorsee und schaut während der Fahrt nach eigenen Angaben auf sein Handy. Dabei übersieht er, dass ein vor ihm fahrender Pkw nach links in die Straße "Auf der Kunterschaft" einbiegen will und als er dies bemerkt, ist es zu spät zum bremsen. Er schert nach links aus, um an dem Fahrzeug vorbeizufahren und im gleichen Moment fährt ein Briefzustellerfahrzeug aus der Straße "Auf der Kunterschaft" nach rechts auf die Hartlerstraße ein. Dabei kommt es zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuge werden stark beschädigt; die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Es kann ermittelt werden, dass die vordere Fahrzeugbereifung des Pkw Golf nicht mehr den Anfordernissen an den Straßenverkehr (1,6 mm Profil) aufweist. Der 49-jährige Fahrzeugführer des Auslieferungswagens wird verletzt und muss im Klinikum Vehlen behandelt werden. Wer den Unfallhergang beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/95450 zu melden.

