Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Trickdiebe im ICE unterwegs

Kassel (ots)

Opfer von Trickdieben wurde am vergangenen Samstagnachmittag (24.10.; 15:30 Uhr) eine 58-Jährige aus Karben (Wetteraukreis). Zwei bislang Unbekannte überrumpelten die Frau während des Halts eines ICE in Kassel-Wilhelmshöhe und stahlen deren Kosmetikkoffer samt Schminkartikeln und diversen Schmuckstücken im Wert von rund 4.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der ersten Wagenklasse des ICE 579 von Hannover nach Frankfurt am Main.

Ablenkung war die Masche

Die Diebe warfen am Sitzplatz der Frau, die in Begleitung ihres 70-jährigen Partners zurück nach Frankfurt am Main reisen wollte, mehrere Münzen Kleingeld zu Boden. Hierdurch abgelenkt, bemerkte die Frau aus Karben nicht, wie ein Komplize ihren Schminkkoffer aus der Gepäckablage entwendete. Anschließend seien die Unbekannten in Kassel ausgestiegen. Von den Dieben fehlt bis jetzt jede Spur.

Täterbeschreibung

Einen der Männer beschrieb der 70-jährige Begleiter wie folgt. Er soll schätzungsweise 170 cm groß und etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein. Er sei dunkelhäutig gewesen und soll schwarze Haare und einen Bart gehabt haben. Bekleidet war der Dieb mit dunklem Anorak. Die Person sprach deutsch mit Akzent und führte eine Laptoptasche mit sich. Zu dem zweiten Tatverdächtigen liegen keine Hinweise vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de erbeten.

