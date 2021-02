Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Topf vergessen: Küchenbrand

Schöppingen (ots)

Ein vergessener Topf mit heißem Fett hat nach ersten Erkenntnissen am Samstag in Schöppingen einen Einsatz der Feuerwehr nach sich gezogen. Zu dem Brand war es gegen 13.50 Uhr in einem Wohnhaus an der Straße Höksken gekommen. Glück im Unglück: Der Küchenbrand erlosch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Ein 66-jähriger Bewohner kam vorsorglich in ein Krankenhaus; die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

