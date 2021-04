Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei PS für ein "April-April"

Maxdorf/Präsidialbereich (ots)

Eine Reiterstaffel fürs Polizeipräsidium Rheinpfalz? Galopp statt Verfolgungsfahrt? Pferde in der Drogensachbearbeitung? Bei all dem haben Sie gedacht: Da kann doch was nicht stimmen? Richtig vermutet! Bei unserer Meldung handelt es sich um einen Aprilscherz. Unsere Kolleginnen von der Polizeiwache Maxdorf haben für diesen kleinen Spaß keine Mühe gescheut und kurzerhand ihre Vierbeiner als vermeintliche Polizeipferde "kostümiert".

Hier geht es unserer Aprilscherzmeldung: https://s.rlp.de/rJ80i

