PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Mann im offensichtlich psychischen Ausnahmezustand sorgt für Polizeieinsatz+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

61476 Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße / Hainstraße Sonntag, den 18.07.2021, zw. 16:00 - 16:20 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag erreichte die Polizeistation Königstein die Meldung, dass eine 26-jährige, männliche Person von der Walter-Schwagenscheidt-Straße kommend in Richtung der Innenstadt von Kronberg mit einer sichtbaren, offenen Verletzung am Bein über die dortigen Straßen gehen würde. Der Mann würde verwirrt wirken; herannahende Fahrzeuge müssten abbremsen, da dieser unvermittelt auf die Straßen laufe. Eine in diesen Bereich entsandte Funkstreifenbesatzung konnte den Mann ansprechen, jedoch kam er der Aufforderung, anzuhalten, nicht nach und wurde gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv. Er entfernte sich weiter über die Frankfurter Straße in Richtung Hainstraße, auf welcher die Polizeibeamten den Mann unter Hinzuziehung einer zweiten Funkstreifenbesatzung stoppen und umstellen konnten. Er reagierte jedoch weiterhin nicht auf die Ansprache der Polizei und zeigte sich fortwährend unkooperativ. Darüber hinaus befand er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Aufgrund der offenen Verletzung am Bein lag augenscheinlich eine akute Behandlungsbedürftigkeit des Mannes vor, weshalb mittlerweile ein Rettungswagen an der Einsatzörtlichkeit eingetroffen war. Da der Mann auch nach mehrfacher Aufforderung den Weisungen der Polizeibeamten nicht Folge leistete und somit nicht ausgeschlossen werden konnte, ob er womöglich Waffen oder gefährliche Werkzeuge mit sich führt, kam es zum Einsatz des Reizstoffsprühgeräts gegen ihn. Anschließend gelang es den Polizeibeamten, den Mann zu Boden zu bringen und unter Anwendung von Handfesseln zu fixieren. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde ihm zum Schutz der Einsatzkräfte eine Spuckschutzhaube angelegt. Der Mann wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund seines augenscheinlich psychischen Ausnahmezustands wird er im Anschluss einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Polizeibeamte wurden beim Einsatz nicht verletzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell