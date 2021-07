PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Fahrschülerin gibt Gas+++illegale Müllentsorgung+++Audi aus Tiefgarage und Fahrrad aus Keller entwendet+++Verletzte in Linienbus+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sa., 17.07.2021, 13:55 Uhr Bad Homburg Ober-Erlenbach, Im Vogelsang

Gleich die erste Motorradfahrstunde wurde einer 52-jährigen Fahrschülerin am Samstagmittag zum Verhängnis. Die Frau sollte in der Straße "Im Vogelsang" in Ober-Erlenbach langsames Anfahren üben. Ihr Fahrlehrer stand neben ihr und gab Anweisungen. Die Schülerin gab jedoch unbeabsichtigt Vollgas und ließ die Kupplung springen, so dass sie auf dem Hinterrad in Richtung Fasanenstraße losfuhr. Die Frau kam nach ca. 20 m von der Straße ab, geriet auf den dortigen Gehweg, prallte mit dem Motorrad gegen einen hölzernen Gartenzaun und stieß dabei mit dem Kopf gegen eine Straßenlaterne. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in die Hochtaunusklinik gebracht werden. Am Motorrad und dem Gartenzaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- EUR. Die Straßenlaterne blieb unbeschädigt.

Verkehrsunfallflucht Sachschaden

Zw. Freitag, 16.07.2021, 18:00 Uhr und Samstag, 17.07.2021, 08:30 Uhr Friedrichsdorf, Talstraße

In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 08:30 Uhr wurde ein in der Talstraße in Friedrichsdorf geparkter schwarzer Audi Q3 an der linken Fahrzeugfront, offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug, beschädigt. Der Verursacher, bzw. die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Schaden am Audi wird auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Hinweise hierzu nimmt die die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

Straftaten:

Illegale Abfallbeseitigung

Festgestellt 15.07.2021, abends Bad Homburg, Jakob-Lengfelder-Straße

Ein Anwohner der Jakob-Lengfelder-Straße in Bad Homburg meldete am 17.07.2021 gg. 19:00 Uhr eine offenbar illegale Müllentsorgung in der Feldgemarkung hinter seinem Haus. Aufgefallen waren ihm die Säcke bereits am 15:07.2021. Eine nach dort entsandte Streife stellte ca. 25 blaue Müllsäcke zwischen Südring und der BAB 661 fest. Diese enthielten größtenteils Mineraldämmwolle, Styroporplatten, Rigipsplatten und andere Baumaterialien die auch außerhalb der Säcke auf dem Boden verteilt herumlagen. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Baumaterialien geben können melden dies bitte der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200.

Pkw-Diebstahl

Samstag, 17.07.2021 zw. 10:45 Uhr und 11:45 Uhr Friedrichsdorf, Bahnstraße

Am Samstagvormittag zwischen 10:45 Uhr u. 11:45 Uhr wurde aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnstraße in Friedrichsdorf ein schwarzer Audi Q3 entwendet. Der/die Täter sind auf unbekannte Weise in die Tiefgarage vorgedrungen und haben die Sicherung des Fahrzeugs mit elektronischer Hilfe überwunden. Danach wurde die Tiefgarage über die Rohrwiesenstraße in unbekannte Richtung verlassen.

Besonders schwerer Diebstahl in/aus Gartenhütte Zw. Sonntag, 11.07.2021, 19:00 Uhr und Samstag, 17.07.2021, 16:30 Uhr Bad Homburg, Jakob-Lengfelder-Straße, Schrebergartensiedlung

Im o. g. Tatzeitraum wurde in der Schrebergartensiedlung in Ober-Eschbach eine Gartenhütte aufgebrochen und daraus ein Sessel und ein neuwertiger Rasenmäher entnommen. Der Schaden wird auf ca. 470,- EUR geschätzt.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle:

Fahrgast verletzt sich in Linienbus

Königstein im Taunus, Georg-Pingler-Straße Freitag, 16.07.2021, 07:10 - 07:12 Uhr

Eine 24-jährige Frau stieg an einer Haltestelle in einen Linienbus ein und begab sich zum Fahrer, um bei diesem eine Fahrkarte zu erwerben. Währenddessen fuhr der Fahrer jedoch unvermittelt an, so dass die Frau das Gleichgewicht verlor und mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Busses stieß. Hierbei zog sie sich Verletzungen an Kopf und Hüftbereich zu.

Die Frau musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

Straftaten:

Diebstahl von Fahrrad aus Kellerraum

Königstein im Taunus, Hainerbergweg Freitag, 25.06.2021, 18:00 Uhr - Samstag, 17.07.2021, 18:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses, welcher aus mehreren Kellerverschlägen besteht. Mittels Werkzeug gelang es den Tätern, das Vorhängeschloss der Tür eines Kellerverschlags zu öffnen. Hieraus entwendeten diese ein dort abgestelltes Fahrrad; anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Königstein ermittelt. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 06174 / 9266 - 0 entgegengenommen.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61440 Oberursel, Lange Straße 113 Unfallzeit: Samstag, 17.07.2021, zw. 15:45 und 16:30 Uhr

Der Geschädigte hatte seinen blauen BMW in Oberursel in der Langen Straße ordnungsgemäß auf einem Stellplatz abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite einen frischen Schaden feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt, da sich dieser von der Unfallstelle entfernte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel, Tel.: 06171/62400 in Verbindung zu setzen.

Straftaten:

Keine presserelevanten Straftaten im Berichtszeitraum.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit verletzter Person

61250 Usingen, Obergasse Samstag, 17.07.2021, 11:06 Uhr

Eine 27jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Obergasse in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. In gleicher Fahrtrichtung befand sich ein 52jähriger Zweiradfahrer. Als die Fahrzeugführerin in einer Parklücke versuchte einzuparken, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Zweirad. Der Zweiradfahrer kam zum Sturz und zog sich leichte Verletzungen hinzu. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden i.H.v. 1300 EUR. Die Fahrzeuge waren fahrbereit.

Straftaten:

Im genannten Zeitraum sind seitens der Polizeistation Usingen keine nennenswerten Straftaten zu verzeichnen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell