PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickdiebe erbeuten Schmuck +++ Versuchter Einbruch in Kita +++ Scheiben von Bushaltestellen beschädigt +++ Blitzerreport für die kommende Woche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickdiebe erbeuten Schmuck,

Oberursel, Mainstraße, 15.07.2021, gg. 12.15 Uhr

(pa)Am Donnerstagmittag brachte ein Duo von Trickdieben in Oberursel ein Seniorenehepaar um diversen Schmuck. Gegen 12.15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Eheleute in einem Mehrfamilienhaus in der Mainstraße. Vor der Tür standen zwei Männer, die sich als Wasserwerker ausgaben und unter einem entsprechenden Vorwand Einlass in die Wohnung erhielten. Einer der angeblichen zwei Wasserwerksmitarbeiter lenkte die älteren Herrschaften geschickt ab, sodass sein Mittäter derweil die Räume nach Wertsachen durchsuchen konnte. Mit diversen Schmuckstücken, deren Wert sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro beläuft, verließen die falschen Wasserwerker die Wohnung. Einer der Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 170cm groß und von dicklicher Statur gewesen sein. Er habe einen Vollbart und dunkles kurzes Haar gehabt, ein kurzes beiges Shirt sowie eine kurze beige Hose getragen und spanisch gesprochen. Sein Komplize wird als etwa gleich alt und circa 175cm bis 180cm groß beschrieben. Er habe kurzes braunes Haar gehabt und eine dunkelblaue Weste getragen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Kita,

Oberursel, Oberstedten, Landwehr, 14.07.2021, 18.00 Uhr bis 15.07.2021, 08.00 Uhr

(pa)In Oberursel Oberstedten versuchten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag, in eine Kindertagesstätte einzudringen. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte den Versuch unternommen, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Zwar entstand dabei an dem betroffenen Fenster ein Schaden von schätzungsweise 500 Euro, in die Räume gelangten die Täter jedoch nicht. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Scheiben von Bushaltestellen beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Bahnhofstraße, 16.07.2021, gg. 03.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Freitag wurden in Bad Homburg die Glasscheiben zweier Bushaltestellen in der Louisenstraße, nahe des Europakreisels, beschädigt. Zeugenangaben deuten darauf hin, dass jemand den Schaden gegen 03.30 Uhr aus einem Pkw heraus - möglicherweise mittels einer Luft- oder "Softair"-Pistole - verursachte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine verdächtigen Fahrzeuge festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Wehrheim, Bundesstraße 456, Höhe Abfahrt Wehrheim Mitte

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell