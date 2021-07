PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Vermisste 13- und 14-jährige Mädchen unversehrt aufgefunden+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg v.d.H.

Betrifft die Vermisstenfahndung nach 13- und 14- jährigen Mädchen in Bad Homburg/Freidrichsdorf/Grävenwiesbach vom 14.07.2021

Die seit dem 12.07.2021 vermissten 13- und 14-jährigen Mädchen wurden am Abend des 14.07.2021 am Bahnhof Friedrichsdorf angetroffen. Die drei Mädchen waren wohlauf und wurden anschließend zur Polizeistation in Bad Homburg gebracht. Von dort aus wurden die Eltern informiert.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung in Form von zahlreichen Hinweisen.

gefertigt: Römstedt, POK

