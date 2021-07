PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruchsversuch und Vandalismus an Eiscafé +++ Apotheken-Einbrecher ertappt +++ Wertsachen aus BMW gestohlen +++ Trickdieb bestiehlt Seniorin +++ Unfallflucht in Dorfweil

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruchsversuch und Vandalismus an Eiscafé, Steinbach, Eschborner Straße, 10.07.2021, 21.30 Uhr bis 11.07.2021, 06.00 Uhr

(pa)Nach einem versuchten Einbruch sowie einer Sachbeschädigung an einem Eiscafé in Steinbach sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Wie am Sonntagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte über Nacht versucht, sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Cafés in der Eschborner Straße zu verschaffen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen der Täter jedoch stand. Des Weiteren wurde ein Werbeaufsteller des Cafés - eine überdimensionierte Eistüte aus Kunststoff - offenbar mutwillig beschädigt. Inwiefern beide Taten, bei denen insgesamt ein Schaden von rund 500 Euro verursacht wurde, in Verbindungen stehen, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Ertappte Apotheken-Einbrecher flüchten, Oberursel, Stierstadt, Taunusstraße, 10.07.2021, gg. 02.45 Uhr

(pa)In der Nacht zum Samstag ergriff in Stierstadt ein Einbrecherduo die Flucht, als sie beim Versuch, in eine Apotheke einzubrechen, ertappt wurden. Gegen 02.45 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Männer durch ein Fester Zutritt in das Treppenhaus eines in der Taunusstraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Dort versuchten die Täter, in die Räumlichkeiten einer im Erdgeschoss ansässigen Apotheke einzudringen. Ein Anwohner wurde auf die Geräusche aufmerksam, und sprach die dunkel gekleideten Männer an, die daraufhin umgehend aus dem Haus und in unbekannte Richtung flüchteten. Mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Wertsachen aus BMW gestohlen,

Kronberg im Taunus, Schönberg, Margarethenstraße, 09.07.2021, 20.00 Uhr bis 10.07.2021, 07.35 Uhr

(pa)Im Kronberger Stadtteil Schönberg wurden in der Nacht zum Samstag diverse in einem Pkw befindliche Wertgegenstände zum Ziel von Dieben. Der Fahrer eines schwarzen 5er-BMW hatte sein Fahrzeug am Freitagabend am Fahrbahnrand der Margarethenstraße geparkt. Am Samstagmorgen fand eine Passantin sein größtenteils geleertes Portemonnaie im Bereich des Wendehammers der Goethestraße. Durch einen Anruf der Finderin über den Diebstahl informiert, musste der BMW-Fahrer feststellen, dass Diebe sich auf bislang unbekannte Weise Zugang ins Innere des BMW verschafft hatten. Neben der Geldbörse fehlten unter anderem ein Laptop, eine Fotokamera, eine Actioncam und eine Sonnenbrille. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Trickdieb bestiehlt Seniorin,

Oberursel, Neurothstraße, 10.07.2021, gg. 12.55 Uhr

(pa)Am Samstag brachte ein dreister Trickdieb in Oberursel eine Seniorin um Bargeld. Kurz vor 13.00 Uhr wurde eine 72-jährige Dame in der Neurothstraße von einem Unbekannten angesprochen, als sie sich gerade ein Parkticket ziehen wollte. Der Mann bat die Seniorin, ihm Geld zu wechseln. Als die hilfsbereite Oberurselerin der Bitte nachkam, nutzte er einen günstigen Moment, um geschickt mehrere Geldscheine aus ihrem Portemonnaie zu entwenden. Als die Frau den Diebstahl im Nachhinein bemerkte, hatte der Dieb sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Beschrieben wird der Täter als etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 175cm groß. Er habe dunkles kurzes glattes Haar gehabt, Deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen und sei dunkel gekleidet gewesen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Gegen Transporter gefahren und Unfallflucht begangen, Schmitten, Dorfweil, Triebweg, 10.07.2021, 19.00 Uhr bis 11.07.2021, 22.00 Uhr

(pa)Am Wochenende kam es in Schmitten Dorfweil zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Samstagabend parkte der Fahrer eines VW Transporters sein Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz im Triebweg. Als er am Sonntagabend zurückkehrte, wies der Wagen frische Beschädigungen im hinteren Bereich der Fahrerseite auf. Augenscheinlich war ein anderes Fahrzeug - mutmaßlich beim Rangieren - gegen den VW gestoßen. Der oder die Verantwortliche hatte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens von rund 3.000 Euro zu kümmern. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

